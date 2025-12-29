Die Los Angeles Lakers beenden gegen die Sacramento Kings und Dennis Schröder ihre Niederlagenserie in der NBA. Auch Meister Oklahoma darf nach zwei Pleiten am Stück wieder jubeln.
29.12.2025 - 07:03 Uhr
Los Angeles - Nach drei Niederlagen in Folge haben die Los Angeles Lakers gegen die Sacramento Kings mit Dennis Schröder ihre Negativserie in der NBA beendet. Das Team um die Basketball-Starspieler LeBron James und Luka Doncic schlug die Gäste um den deutschen Weltmeister in einer einseitigen Partie mit 125:101.