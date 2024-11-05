Wann muss man die rote Nebelschlussleuchte am Heck einschalten? Was kostet ein Verstoß, und ist dabei der Führerschein in Gefahr? Welches Tempo ist im Nebel vorgeschrieben? Wann wird es gefährlich? Die wichtigsten Punkte für Autofahrer.
10.11.2025 - 09:56 Uhr
Gerade im Herbst und Winter ist das Thema Nebelschlussleuchte und generell Licht besonders wichtig. Viele Autofahrer sind sich unsicher, wann sie die zusätzliche Beleuchtung einschalten dürfen und müssen. Hier sind die wichtigsten Fakten und Regeln im Überblick.