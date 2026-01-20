Eigentlich drehen sich die Gespräche beim Weltwirtschaftsforum in Davos vor allem um wirtschaftliche Themen. US-Präsident Trump beabsichtigt am Rande des Formats noch etwas anderes.
20.01.2026 - 11:54 Uhr
Washington/Davos - Ungeachtet der zurückhaltenden Rückmeldungen europäischer Verbündeter plant US-Präsident Donald Trump für diesen Donnerstag eine Ankündigung zu seinem "Friedensrat". Diese sei für 10:30 Uhr im Schweizer Alpenort Davos avisiert, wie das Weiße Haus mitteilte. Medienberichten zufolge will Trump dann die sogenannte "Charta des Friedensrates" unterzeichnen.