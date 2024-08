An der Beamtenhochschule sind Steuerprofessoren im Fokus, die für ihre Nebenjobs kleine Firmen betreiben. Das zuständige Ministerium hält neue Vorgaben dazu für unnötig.

Andreas Müller 11.08.2024 - 11:20 Uhr

Nutzen Steuerprofessoren der Beamtenhochschule in Ludwigsburg ein rechtliches Schlupfloch, indem sie Minifirmen – so genannte Unternehmergesellschaften – für ihre Nebenjobs betreiben? Diese Frage kam auf, nachdem durch einen Bericht unserer Zeitung eine Prüfung dieser Aktivitäten durch die Hochschule bekannt geworden war. Das zuständige Wissenschaftsministerium von Petra Olschowski (Grüne) sieht keine Lücke in der Verordnung des Landes für Nebentätigkeiten. „Die nebentätigkeitsrechtliche Prüfung gilt unverändert auch für Gesellschaftergeschäftsführer einer Unternehmergesellschaft“, teilte ein Sprecher mit. Das Ressort sieht keinen Bedarf für ein Nachschärfen der Vorgaben.