Pendler müssen sich umstellen: Ab Montag wird die Anschlussstelle Backnang-Mitte der B14 gesperrt – für ganze zwei Jahre. Die Umleitung führt mitten durch die Stadt. Was das bedeutet.
07.11.2025 - 16:03 Uhr
Wer in Backnang (Rems-Murr-Kreis) morgens zügig auf die B14 Richtung Stuttgart will, muss sich bald umgewöhnen – oder Geduld mitbringen. Denn wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, wird die südliche Rampe der Anschlussstelle Backnang-Mitte ab dem kommenden Montag, 10. November, komplett gesperrt. Und das nicht für ein paar Wochen, sondern für zwei Jahre – mindestens.