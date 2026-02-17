Der geplante Sparkurs bei Schleusen und Co. könnte dem Plochinger Hafen schaden. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer aus Esslingen kritisiert die Bundesregierung.
17.02.2026 - 10:00 Uhr
Sebastian Schäfer, der Esslinger Bundestagsabgeordnete der Grünen, will sich in Berlin für den Neckarhafen Plochingen stark machen. Er reagiert damit auf eine entsprechende Bitte von Landrat Marcel Musolf und Plochingens Bürgermeister Frank Buß. Beide hatten jüngst in einem offenen Brief vor den Auswirkungen der geplanten Sparmaßnahmen des Bundes gewarnt. Der will bis zum Jahr 2029 deutlich weniger Geld als ursprünglich vorgesehen für die Bundeswasserstraßen bereitstellen.