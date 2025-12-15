Mit Karacho über eine Verkehrsinsel, ein vier Meter weiter Flug und ein Auto auf einer Mauer: Wie ein 43-Jähriger betrunken für einen aufsehenerregenden Crash sorgt.

red/dpa/lsw 15.12.2025 - 15:40 Uhr

Mit seinem Auto etwa vier Meter durch die Luft geschanzt ist ein betrunkener Autofahrer in Binau im Neckar-Odenwald-Kreis. Der 43-Jährige habe wohl wegen Alkohols die Geschwindigkeit seines Autos falsch eingeschätzt, sei über eine Verkehrsinsel gefahren und habe dadurch mit dem Wagen abgehoben, teilte die Polizei mit.