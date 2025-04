Mann mit Machete kommt in die Psychiatrie

In einem Park sehen Zeugen einen Mann, der eine Machete bei sich hat. Sofort rückt die Polizei aus.

red/dpa/lsw 21.04.2025 - 11:53 Uhr

Ein Mann hat mitten in der Nacht mit einer Machete in einem Park in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst: Nachdem Zeugen ihn damit sahen, riefen sie die Beamten.