Aufregung mit Happy End: Seit Ostermontag war der junge Seeadler Romeo auf Abwegen, doch dann klingelt das Telefon in der Greifenwarte. Wo hat sich Romeo herumgetrieben?
10.04.2026 - 11:20 Uhr
Der am Ostermontag von einer Greifenwarte ausgebüxte Seeadler Romeo konnte wieder eingefangen werden. Ein Anrufer habe sich am Donnerstag bei der Greifenwarte der Burg Guttenberg in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gemeldet, weil er einen großen Vogel in einem Baum in der Nähe des benachbarten Gundelsheim entdeckt habe, sagte eine Mitarbeiterin der Greifenwarte.