Die Polizei schnappt einen mutmaßlichen Einbrecher in Bretten. Der soll in einer Nacht in zwei Läden eingestiegen sein - und ist noch nicht einmal volljährig.

red/dpa/lsw 11.12.2024 - 12:30 Uhr

Ein Jugendlicher ist nach mutmaßlichen Einbrüchen in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und Heilbronn in Untersuchungshaft gekommen. Eine Fahndung nach seinen beiden Komplizen blieb zunächst erfolglos, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 15-Jährige wurde nach der Flucht in einem Auto in Bretten festgenommen. Die beiden Mitinsassen flüchteten in einen Wald. Die Polizei fand sie trotz Unterstützung eines Hubschraubers bislang nicht.