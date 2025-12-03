Seit Monaten hat die Kriminalpolizei eine mutmaßliche Dealerbande im Neckar-Odenwald-Kreis im Visier. Jetzt haben die Ermittler eine ganze Reihe Verdächtiger auf einmal festgenommen

red/dpa 03.12.2025 - 11:34 Uhr

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei eine mutmaßliche Drogendealergruppe im Neckar-Odenwald-Kreis zerschlagen. Vier Männer kamen in Untersuchungshaft, vier weitere verdächtige Männer und eine verdächtige Frau kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.