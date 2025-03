In einen Bahnhof fährt eine S-Bahn ein. Ein Mann gerät zu nah an die Bahnsteigkante und stürzt hinunter. Er soll laut Polizei betrunken gewesen sein.

red/dpa 03.03.2025 - 11:58 Uhr

In den Spalt zwischen einem fahrenden Zug und der Bahnsteigkante ist ein Mann am Bahnhof Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) gestürzt. Andere Reisende eilten dem 28-Jährigen zu Hilfe und retteten ihn am Samstag aus dem Gleis, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand demnach nicht.