Die beiden Angreifer waren auf einem Quad unterwegs. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei setzt nun auch auf die Bevölkerung.

red/dpa/lsw 18.05.2025 - 09:43 Uhr

Zwei Passanten sind im Rhein-Neckar-Kreis mit einer Softair-Waffe angeschossen worden. Den Angaben zufolge waren die beiden Fußgänger am Freitagabend in Neckargemünd unterwegs, als ein Quad an ihnen vorbeifuhr und der Sozius auf die beiden schoss. Der Fußgänger wurde von den Kunststoffkugeln am Oberkörper getroffen, seine Begleiterin an den Beinen. Wie ein Polizeisprecher sagte, trugen die beiden keine bleibenden Verletzungen davon.