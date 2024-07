Bechtle an Bord – Bundesverwaltung kauft für 770 Millionen bei Apple ein

Smartphones und Tablet-Computer sind auch in der Verwaltung als Dienstgeräte weit verbreitet. Nun haben iPhone-Hersteller Apple und ein IT-Systemhaus aus Baden-Württemberg das große Los gezogen.

shm/dpa 25.07.2024 - 15:13 Uhr

Die Bundesverwaltung schafft im großen Stil Smartphones und Tablet-Computer von Apple an. Das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums und das IT-Systemhaus Bechtle AG haben einen Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 300.000 Apple-Endgeräten für die gesamte deutsche Bundesverwaltung geschlossen, teilte das Unternehmen in Neckarsulm mit. Damit laufen sämtliche Bestellungen von iPhones und iPads für Beschäftigte der Bundesverwaltung exklusiv über Bechtle. Der Rahmenvertrag hat einen Umfang von bis zu 770 Millionen Euro und läuft bis Ende 2027.