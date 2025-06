Vermisstensuche am Aileswasensee – Feuerwehr und DLRG im Einsatz

Am Sonntagnachmittag wird am Aileswasensee in Neckartailfingen vermisste Person gesucht. Die Feuerwehr und die Mitglieder des DLRG sind im Einsatz.

ljy 08.06.2025 - 17:50 Uhr

In Neckartailfingen (Kreis Esslingen) läuft derzeit eine Vermisstensuche am Aileswasensee. Nach einem Bericht der Nürtinger Zeitung unterbrach eine Gruppe Feuerwehrleute auf dem Festplatz in Neckartailfingen gegen 14.45 Uhr das Kinderfest. Die Einsatzkräfte mussten laut Bericht gemeinsam mit der Hilfe des DLRG zu einer Vermisstensuche ausrücken. Es habe zuvor auch Hilferufe gegeben.