Nach einem Jahr „Gusto Gusto“ ist Schluss an der Ecke Wilhelm-/ Eberhardstraße in Ludwigsburg. Seit Oktober werden hier unter anderem Cevapcici serviert.

Igor Dimitrijevic hat seinen sicheren Job als Schichtleiter an den Nagel gehängt, um ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Als zweifacher Vater eine riskante Entscheidung – die er nicht bereut. „Ich wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, frage ich mich mein Leben lang, wie es gewesen wäre, mir diesen Traum zu erfüllen“, sagt der 36-Jährige. Und bisher läuft es gut. Richtig gut, sagt er.

Anfang Oktober hat er gemeinsam mit seiner Frau Jelena an der Ludwigsburger Ecke Wilhelmstraße und Eberhardstraße das „Nedelja - Soul of Balkan“ eröffnet. Eine Lage, von der viele träumen. Auf der übersichtlichen Karte stehen unter anderem Cevapcici, Punjena Paprika – gefüllte Paprika mit Reis und Hackfleisch – und Krautwickel namens Sarma. „Wir haben uns gefragt, was in Ludwigsburg noch fehlt – Sushi und Italiener gibt es genug“, sagt der Gastronom. Gerade diese drei Balkan-Klassiker kämen bei deutschen Gästen gut an.

Lokal bleibt in der Familie

Igor Dimitrijevic ist in Kroatien geboren und in Serbien aufgewachsen. 2017 ist er nach Deutschland gezogen und arbeitete zwei Jahre in Stuttgart in der Gastronomie – bevor er Abwechslung sucht. Er macht einen Gabelstaplerführerschein. Seine Frau ist gelernte Krankenschwester und zog ein Jahr später zu ihm nach Deutschland.

Ende August waren sie auf der Abschiedsfeier des „Gusto Gusto“ eingeladen – dem Vorgänger des Nedeljas. Igor Dimitrijevics Cousin Dragomir Marikovic hatte es für ein Jahr geführt, bevor sich beide zurückzogen. Spät in der Nacht, nach der Abschiedsfeier, drückte ihm sein Cousin den Schlüssel für den Laden in die Hand. „Behalte ihn“, habe er ihm gesagt und gleichzeitig seine Unterstützung angeboten. „Er hatte mit seinem Job als Immobilienmakler zu viel zu tun, wollte aber, dass das Lokal in der Familie bleibt“, erzählt Dimitrijevic.

Igor und Jelena Dimitrijevic (links) mit ihren Angestellten Andreea Simima und Ionut Balan Foto: Andreas Essig

Das Nedelja, übersetzt bedeutet das Sonntag und ist gleichzeitig der Songtitel eines bekannten serbischen Lieds, wird an gut besuchten Tagen zum Familienunternehmen. Am Wochenende helfen die Brüder und Neffen von Igor Dimitrijevic aus, seine Mutter kümmert sich um die Kinder, wenn seine Frau im Restaurant ist.

Bei der Namenswahl sei ihnen wichtig gewesen, dass Menschen aus dem Balkan das Wort direkt erkennen. Laut Google-Bewertungen trägt der Gedanke Früchte: „Endlich habe ich ein Restaurant gefunden, in dem ich gutes Essen aus meiner Heimat genießen kann“, schreibt ein Gast in einer Rezension.

Morgens Frühstück, abends Cocktails

Morgens Frühstück, Mittagskarte, Abendkarte, Cocktails. Das Frühstücksangebot werde noch zurückhaltender genutzt, abends hätten sie Gäste dafür teilweise schon zur Überbrückung an die Bar setzen müssen. Der nächste geplante Schritt: Lieferando-Partner werden.

Das Fleisch kauft Igor Dimitrijevic bei einem Balkan-Metzger in Stuttgart-Zuffenhausen. Nur Schweinefleisch gibt es nicht – viele Gäste würden es nicht essen, „deshalb lassen wir es komplett aus der Küche“. Was ihm nicht in den Topf kommt: Vegeta, eine fertige Gewürzmischung aus Kroatien, die viele Menschen in der Balkan-Küche kennen. „Wir wollen unsere Kunden glücklich machen“, sagt eine der Köchinnen, Andreea Simima. Abwandlungen versuche sie mit ihrer Kollegin Senada Hodcic in der Küche immer möglich zu machen – sei es aufgrund einer Unverträglichkeit oder weil es den Gästen nach etwas anderem gelüstet.

Im Gastraum gibt es 60 Sitzplätze. Foto: Andreas Essig

Im Gespräch mit Gastronomen fällt eine Sache auf: Viele glauben nicht mehr daran, dass es reicht, nur Essen auf den Tisch zu stellen. Afterwork-Partys, Weinproben, Kooperationen mit anderen Betrieben: Restaurants werden bei dem Versuch, Gäste zu halten und neue zu gewinnen, kreativ. Igor Dimitrijevic will vorerst beim gastronomischen Angebot bleiben. Ideen, den Balkan auch musikalisch nach Ludwigsburg zu holen, gibt es aber.

Nedelja – Soul of Balkan

Adresse

Das Nedelja befindet sich in der Wilhelmstraße 8 in Ludwigsburg. Es hat 60 Sitzplätze drinnen und 30 draußen.

Öffnungszeiten

Das Restaurant hat mittwochs bis sonntags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Reservierungen sind auch online möglich.