Der Mitgründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, erwartet keine Beschränkungen beim Gewinnen von Neukunden – trotz Kritik der Bafin und Medienberichten über einen «verheerenden» Prüfbericht.
03.09.2025 - 12:04 Uhr
Berlin - Der Mitbegründer der Digitalbank N26, Maximilian Tayenthal, rechnet nicht mit einer Deckelung der Neukundenzahlen durch die deutsche Finanzaufsicht Bafin. "Wir sind in sehr intensiven Austausch mit dem Regulator", sagte Tayenthal auf dem Handelsblatt-Bankengipfel in Frankfurt. "Ein Neukundenverbot wird es aus unserer Sicht nicht geben."