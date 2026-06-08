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  4. Dilemma einer wehrhaften Demokratie

Neonazi bei OB-Wahl Dilemma einer wehrhaften Demokratie

Neonazi bei OB-Wahl: Dilemma einer wehrhaften Demokratie
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Hart umkämpft und vorerst weiter in demokratischer Hand: das Rathaus in der sächsischen Kleinstadt Aue- Bad Schlema, wo ein Neonazi nur knapp daran gescheitert ist, Oberbürgermeister zu werden. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Darf ein Neonazi OB und damit Beamter werden? Die Wahl in der sächsischen Kleinstadt Aue-Bad Schlema wirft Fragen auf, meint unser Autor Armin Käfer

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Die sächsische Doppelstadt Aue-Bad Schlema wäre beinahe zum unrühmlichen Präzedenzfall geworden. Fast die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler wollten dort einen Neonazi zum Oberbürgermeister küren. Seit Adolf Hitler hat kein anderer Demagoge dieser Denkungsart wieder einen solchen Zuspruch erfahren. Ungeachtet der Entlegenheit und der bescheidenen Größe dieses merkwürdigen Ortes wirft die Wahl Fragen auf. Immerhin wäre der Rechtsextremist als OB in den Beamtenstatus aufgestiegen. Darf ein Verfassungsfeind Beamter werden?

 

Das Wahlprogramm des verhinderten Rathaus-Führers schien so harmlos wie das eines Klosterschülers. Doch der Mann ist Funktionär einer Partei, die laut Verfassungsschutz die freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnt und überwinden möchte. Zudem gehört er seit Jahren der NPD an, die sich jetzt scheinheilig „Die Heimat“ nennt. Wer davor die Augen verschließt, wirft das Handtuch vor Verfassungsfeinden.

Solchen Typen vor einer Wahl die Kandidatur zu verwehren oder im Falle eines Erfolgs den Chefposten im Rathaus, wäre jedoch ein demokratisches Dilemma: Es hieße, die Freiheit zu beschränken, um die Verfassung zu schützen. Das hetzerische Echo aus der rechten Ecke kann sich jeder ausmalen. Dennoch: eine Demokratie wird nur überleben, wenn sie sich als wehrhaft erweist. Sie darf vor Hitlers Urenkeln nicht kapitulieren.

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