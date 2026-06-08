Neonazi bei OB-Wahl Dilemma einer wehrhaften Demokratie
Darf ein Neonazi OB und damit Beamter werden? Die Wahl in der sächsischen Kleinstadt Aue-Bad Schlema wirft Fragen auf, meint unser Autor Armin Käfer
Darf ein Neonazi OB und damit Beamter werden? Die Wahl in der sächsischen Kleinstadt Aue-Bad Schlema wirft Fragen auf, meint unser Autor Armin Käfer
Die sächsische Doppelstadt Aue-Bad Schlema wäre beinahe zum unrühmlichen Präzedenzfall geworden. Fast die Hälfte aller Wählerinnen und Wähler wollten dort einen Neonazi zum Oberbürgermeister küren. Seit Adolf Hitler hat kein anderer Demagoge dieser Denkungsart wieder einen solchen Zuspruch erfahren. Ungeachtet der Entlegenheit und der bescheidenen Größe dieses merkwürdigen Ortes wirft die Wahl Fragen auf. Immerhin wäre der Rechtsextremist als OB in den Beamtenstatus aufgestiegen. Darf ein Verfassungsfeind Beamter werden?
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