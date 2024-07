In Nepal ist ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen in der Haupstadt Kathmandu abgestürzt. Der Pilot habe überlebt, es gebe aber „viele“ Todesopfer, gab die Polizei an.

shm/AFP 24.07.2024 - 09:31 Uhr

In Nepal ist ein Flugzeug mit 19 Menschen an Bord beim Start vom Flughafen in der Hauptstadt Kathmandu abgestürzt. Der Pilot habe überlebt, es gebe aber „viele“ Todesopfer, gab die Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an. Die Maschine der Fluglinie Sarya Airlines sei am Mittwochmorgen gegen 11.15 Uhr (Ortszeit, 7.30 Uhr MESZ) verunglückt, erklärte das nepalesische Militär.