(Bild: RBK/Dominik Oberteis)

Das Robert Bosch Krankenhaus ist von der Robert Bosch Stiftung gefördert und Teil des Bosch Health Campus in Stuttgart: Mit 1191 Betten und über 3000 Mitarbeitenden nimmt das RBK an zwei Standorten in Stuttgart im Jahr bis zu 40.000 Patientinnen und Patienten stationär auf. Spitzenmedizin auf universitärem Niveau bietet das RBK mit seinen 20 Fachabteilungen, über 15 medizinischen Zentren und ambulanten und tagesklinischen Einrichtungen. Aus der Zusammenarbeit von Forschern und Behandlern ergeben sich für Patienten entscheidende Vorteile.