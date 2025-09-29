Donald Trump empfängt Benjamin Netanjahu zu einem Gespräch im Weißen Haus. Der US-Präsident deutete zuletzt einen Durchbruch in den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges an.
29.09.2025 - 12:17 Uhr
Kurz vor einem mit Spannung erwarteten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu haben die Angehörigen der von der Hamas verschleppten Geiseln ein Festhalten an Trumps Gaza-Friedensplan gefordert. Jegliche Versuche, den "Deal zu sabotieren", müssten verhindert werden, forderte das Forum der Geisel-Familien vor dem Treffen im Weißen Haus am Montag. Trump weckte vor der Begegnung hohe Erwartungen: "Wir werden es schaffen", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social.