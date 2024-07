US-Präsident Joe Biden will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus empfangen. Das für Donnerstag anberaumte Treffen kündigte das Weiße Haus an.

dpa 23.07.2024 - 20:10 Uhr

Washington - US-Präsident Joe Biden will Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus empfangen. Das für Donnerstag anberaumte Treffen kündigte das Weiße Haus an. Kurz zuvor hatte der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump mitgeteilt, dass auch er Netanjahu in seinem Anwesen in Florida empfangen werde.