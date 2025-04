Die Lust, mit der sich politische Entscheidungsträger ihre eigenen Spielregeln basteln, nimmt zu. Ein geordnetes Zusammenleben funktioniert so nicht, kommentiert Christian Gottschalk.

Christian Gottschalk 03.04.2025 - 14:30 Uhr

Die ungarische Ankündigung, den Internationalen Strafgerichtshof zu verlassen, ist nur konsequent. Das Gericht lebt davon, dass sich die Mitglieder an die Regeln halten, die sie sich selbst gegeben haben. Gemäß dieser Regeln hätte Ungarn den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch auf dem Rollfeld in Budapest festnehmen müssen. Doch an Stelle von Untersuchungshaft gab es einen Staatsempfang. Sich dann gleich ganz aus dem Kreis der 125 Länder zu verabschieden, die mit dem Gericht in Den Haag zusammenarbeiten, passt also.