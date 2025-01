Was bringt der Februar? Wir stellen die zwölf interessantesten Streaming-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten.

1. The Girls on the Bus

Supergirl hat zur Journalistin umgeschult: Melissa Benoist, die in „Supergirl“ sechs Staffeln lang Supermans große Schwester gespielt hat, ist jetzt als Sadie McCarthy vom „The New York Sentinel“ eine von vier Reporterinnen, die US-Präsidentschaftskandidaten bei deren Wahlkampftour begleiten. Das Politdrama, das ursprünglich mal Netflix in Auftrag gab, wurde allerdings leider schon nach einer Staffel wieder abgesetzt. RTL+, 1. Februar

2. Apple Cider Vinegar

Es war einmal vor langer Zeit, als Social Media noch neu war: Eine junge Frau täuscht eine Krebserkrankung vor, wird durch das Mitgefühl ihrer Follower zur Millionärin. Doch dann fliegt der ganze Schwindel auf. Australisches True-Crime-Drama. Netflix, 6. Februar

3. Cassandra

Wenn Samara mit ihrer Familie in ein Smarthouse zieht, in dem die aus den 1970ern übrig gebliebene Roboter-Frau Cassandra mit ähnlich sanft-säuselnder Stimme wie der Bordcomputer HAL in „2001 – Odyssee im Weltall“ versichert, den neuen Hausbewohnern jeden Wunsch erfüllen zu wollen, sollte man misstrauisch werden. Verdächtig macht Cassandra aber auch ihre Vorliebe für Nana Mouskouris „Guten Morgen Sonnenschein“ und Michael Holms „Tränen lügen nicht“. Die Serie mit Mina Tander und Lavinia Wilson vermischt Mysterykrimi, Science-Fiction und Kammerspiel. Netflix, 6. Februar

4. Strike

Die britische Detektivserie, die auf den Romanen beruht, die „Harry Potter“-Autorin Joanne K. Rowlings unter dem Pseudonym Robert Galbraith schreibt, geht tatsächlich schon in Runde sechs. Als Vorlage für die aktuelle vierteilige Staffel diente der Roman „Das tiefschwarze Herz“, der im Jahr 2022 erschien. Sky/Wow, 8. Februar

5. Yellowjackets

Auf der einen Seite ist diese Serie ein „Herr der Fliegen“-Update, eine Robinsonade, eine als Survival-Sozialexperiment verkleidete Coming-of-Age-Gruselstory. Doch das Spannendste an der Serie Yellowjackets“, die jetzt eine dritte Staffel spendiert bekommt, ist aber, dass auch erzählt wird, was aus den Mädchen, die einst nach einem Flugzeugabsturz in den kanadischen Bergen gestrandet sind, 25 Jahre später geworden ist. Paramount+, 14. Februar

6. White Lotus

Die großartige Anthologieserie hat bisher in Urlaubsresorts in Hawaii und Sizilien genüsslich menschliche Abgründe entlarvt. Die dritte Staffel spielt nun in Thailand und Christian Friedel aus „The Zone of Interest“ wird zum Hotelboss. Sky/Wow, 17. Februar

7. Win or Lose

Die Pixar-Animationsserie erzählt von einem Softball-Team, das vor einem Meisterschaftsspiel steht. Für Aufregung hat die Serie im Vorfeld vor allem dadurch gesorgt, dass Disney beschlossen hat, eine nonbinäre Figur aus der Geschichte zu streichen. Disney+, 19. Februar

8. Reacher

Die dritte Staffel der Serie um den Ex-Militärpolizisten, der nun auf eigene Faust Fälle löst, arbeitet sich an Lee Childs Roman „Der Janusmann“ ab. Prime Video, 20. Februar

9. Zero Day

Der Welt droht nach einem globalen Cyberangriff der Kollaps. Ein US-Präsident (Robert De Niro), der sich eigentlich längst im Ruhestand befindet, soll herausfinden, wer hinter der Attacke steckt. Thriller, der ein Fest für Verschwörungstheoretiker ist. Prime Video, 20. Februar

10. A Thousand Blows

Hezekiah und Alec aus Jamaika sind Neuankömmlinge im Viktorianischen London und müssen um ihr Überleben kämpfen – und landen dabei in einem Boxring. Disney+, 21. Februar

11. Krank Berlin

Szene aus „Krank Berlin“ Foto: Apple TV+

Wenn man nach Gründen sucht, warum TV-Serien so lange einen schlechten Ruf hatten, kann man auch den vielen peinlichen Krankenhausserien die Schuld geben. Besonders in Deutschland waren diese bisher meistens zum Davonlaufen (von „Schwarzwaldklinik“ über „Klinik unter Palmen“ bis „Dr. Klein“). Dass Deutschland aber auch Krankenhausserie kann, beweist jetzt endlich „Krank Berlin“: großartiges Ensemble, vielschichtige Charaktere, clevere Drehbücher, entfesselte Kamera und eine wunderbar nervöse Inszenierung. Apple TV+, 26. Februar

12. Drive Me Crazy

Diese romantische Komödie versucht drei Geschichten von Liebe und Zuneigung auf einmal zu erzählen: die zwischen zwei Schwestern, die zwischen zwei Freunden und die zwischen zwei Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Paramount+, 28. Februar