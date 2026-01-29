Bei „Kaulitz & Kaulitz“ gewähren die Brüder Einblick in ihr Privatleben. Nun dreht Netflix die Doku-Serie „Die Zarrellas“ mit Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und seiner Frau.
29.01.2026 - 08:34 Uhr
Moderator Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina bekommen ihre eigene Serie bei Netflix. Sie seien „eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands“, teilte der Streamingdienst mit. Das Reality-Projekt erinnert an den Hit „Kaulitz & Kaulitz“, in dem die Zwillinge und Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz Einblick in ihr Privatleben gewähren.