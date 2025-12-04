Netflix-Dokuserie P. Diddy: Brisante Szenen vor seiner Festnahme
Die Netflix-Doku „Sean Combs – The Reckoning“ zeigt bisher geheime Aufnahmen und wirft Fragen auf, inwiefern Sean „Diddy“ Combs noch in anderen Verbrechen seine Finger im Spiel hatte.
Worauf alle, die im Herbst letzten Jahres den P. Diddy-Skandal medial verfolgt haben, gewartet haben, ist seit 2. Dezember auf Netflix zu sehen: die P. Diddy-Doku „Sean Combs: The Reckoning“. Die wichtigste Frage, ob sie neue unentdeckte Erkenntnisse zur Akte Diddy liefert, lässt sich schnell beantworten: nein. Zumindest nicht für diejenigen, die wochenlang ins P. Diddy-„Rabbit Hole“ abgetaucht sind und sämtliche Informationen, Akten, Anschuldigungen, Theorien und Verschwörungstheorien, die seit seiner Verhaftung am 16. September 2024 massenweise im Netz zu finden waren, aufgesaugt haben.