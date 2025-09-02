Der Herbst ist bei den Streamingdiensten eine wichtige Saison für neue Filme und Serien. Vieles steht in den Startlöchern, darunter Staffel zwei von «Maxton Hall» und das Ende von «Stranger Things».
02.09.2025 - 06:38 Uhr
Berlin - Streamingdienste schlachten Erfolge gerne aus, recyceln viel, produzieren Sequels und Prequels, haben aber auch manchmal ganz neue Ware im Angebot. Als große Filmhighlights kommen bis zum Jahresende zum Beispiel der gefeierte Rennsportfilm "F1" mit Superstar Brad Pitt bei AppleTV+ ins Programm und das sehr erfolgreiche Realfilm-Remake des Zeichentrickfilms "Lilo & Stitch" bei Disney+.