Wöchentliche Spannung statt Serienmarathon: Streamingdienste bremsen den Serienrausch aus – und setzen auf mehr Gesprächsstoff im Netz. Was steckt hinter diesem Trend?
16.04.2026 - 07:00 Uhr
Köln - Jahrzehntelang sitzen Serienfans fluchend auf der Couch: Auf dem Bildschirm steigt die Spannung, die Charaktere sind kurz davor, sich endlich zu küssen, zu trennen oder ermordet zu werden - und dann läuft der Abspann. Eine Woche warten, bis zur nächsten Folge "Dallas", "Lindenstraße" oder "Game of Thrones".