Die Lieder der Netflix-Erfolgsserie Bridgerton schaffen es beim Candlelight-Konzert in Ludwigsburg endlich auf die Bühne. Nicht nur Fans der Serie kommen dabei auf ihre Kosten.

Nicole Töppke 17.11.2024 - 13:11 Uhr

„Geneigte Leserschaft, ich muss berichten, dass das jüngste gesellschaftliche Ereignis die Herzen der Anwesenden im Sturm erobert hat. Man munkelt, dass einige der Damen und Herren gar nicht aufhören konnten, mit den Füßen zu wippen und sich im Schein der Kerzen das ein oder andere Liebespaar näher kam. Wer weiß, vielleicht befand sich unter den Gästen auch das Juwel der Saison? Hochachtungsvoll, Ihre Lady Whistledown.“ So ähnlich hätte Lady Whistledown in der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton höchstwahrscheinlich den Londoner Adel über das Candlelight-Konzert am Freitagabend in der Musikhalle in Ludwigsburg informiert.