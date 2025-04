"Emily in Paris" ohne Camille

Die fünfte Staffel wird ab Mai gedreht - die Schauspielerin Camille Razat bestätigt nun ihren Ausstieg aus der populären Serie.

dpa 23.04.2025 - 21:15 Uhr

Paris - Fans der beliebten klischeereichen Serie "Emily in Paris" müssen mit einer großen Veränderung klarkommen: Die französische Schauspielerin Camille Razat (31) verlässt die Netflix-Produktion. Ihre Serienfigur hatte ebenfalls den Namen Camille. Ihr Charakter war in den bisher vier Staffeln sowohl eine Freundin der in Paris lebenden Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins) als auch deren Rivalin um das Herz des Kochs Gabriel (Lucas Bravo).