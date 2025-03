In der Fortsetzung der sehenswerten Netflix-Serie „Totenfrau“ mit Anna Maria Mühe als Rächerin geht es nicht mehr um Vergeltung, sondern ums nackte Überleben. In der Verfilmung der Romane von Bernhard Aichner ist auch wieder Peter Kurth als Schurke dabei.

Tilmann P. Gangloff 20.03.2025 - 15:24 Uhr

In Edgar Allan Poes Geschichte „Der entwendete Brief“ kommt der Detektiv Auguste Dupin einem Geheimnis auf die Spur, als ihm klar wird, was das raffinierteste Versteck für das kompromittierende Dokument wäre: nicht unterm Teppich oder hinter der Tapete, sondern ganz offen in einem Kartenhalter. Auf ähnliche Weise hat die Titelheldin der Netflix-Serie „Totenfrau“ ihren Feind entsorgt: Sie ist Bestatterin, und wo wären sterbliche Überreste besser aufgehoben als auf dem Friedhof?