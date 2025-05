Die Fortsetzung der Netflix-Serie wird gerade in Rom gedreht - aber wegen des neuen Papstes Leo XIV. wird umdisponiert. Eine der Schauspielerinnen findet das nicht gut.

dpa 10.05.2025 - 11:18 Uhr

Rom - Die Wahl von Papst Leo XIV. hat nach Medienberichten die Dreharbeiten für die Fortsetzung der Netflix-Serie "Emily in Paris" durcheinandergebracht. Wegen der enormen Menschenmengen, die zur Verkündung des neuen Kirchenoberhaupts auf den Petersplatz strömten, wurde der Dreh abgebrochen, wie die Zeitung "Il Messaggero" berichtete. Die fünfte Staffel von "Emily in Paris", das eigentlich in der französischen Hauptstadt beheimatet ist, spielt zeitweise in Rom.