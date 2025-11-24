Netflix-Serie „Stranger Things“: Das Doppelleben des Steve Harrington
Den „Stranger Things“-Stars durfte man seit 2016 beim Erwachsenwerden zuschauen. Nun endet die Netflix-Serie, und nicht nur Joe Keery arbeitet längst an einer zweite Karriere.
Den „Stranger Things“-Stars durfte man seit 2016 beim Erwachsenwerden zuschauen. Nun endet die Netflix-Serie, und nicht nur Joe Keery arbeitet längst an einer zweite Karriere.
Der Musiker, der auf der Bühne des Clubs Huxleys Neue Welt in Kreuzberg beim Gitarrespielen so wunderbar das Gesicht verzieht, kommt einem irgendwie bekannt vor. Der Typ, an den man sich erinnert fühlt, hat aber eine andere Frisur, macht keinen coolen Indiepop, sondern hört geschmacklosen Mainstream-Rock aus den 1980ern, ist – zumindest auf den ersten Blick – ein einfältig-selbstgefälliger Knilch, hört auf den Namen Steve Harrington, ist eine der Hauptfiguren aus der Netflixserie „Stranger Things“ und nicht wie Djo, der hier in Berlin ein Konzert gibt, Popstar.