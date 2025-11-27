 
Netflix-Serie „Stranger Things“-Finale: Das Doppelleben des Steve Harrington

aktualisiert am 27.11.2025 - 11:18 Uhr
Stihl-Kettensäge statt Gitarre: Joe Kerry (mit Gaten Matarazzo) in der fünften Staffel von „Stranger Things“ Foto: © COURTESY OF NETFLIX

Den „Stranger Things“-Stars durfte man seit 2016 beim Erwachsenwerden zuschauen. Nun endet die Netflix-Serie, und nicht nur Joe Keery arbeitet längst an einer zweite Karriere.

Freizeit & Unterhaltung : Gunther Reinhardt (gun)

Der Musiker, der auf der Bühne des Clubs Huxleys Neue Welt in Kreuzberg beim Gitarrespielen so wunderbar das Gesicht verzieht, kommt einem irgendwie bekannt vor. Der Typ, an den man sich erinnert fühlt, hat aber eine andere Frisur, macht keinen coolen Indiepop, sondern hört geschmacklosen Mainstream-Rock aus den 1980ern, ist – zumindest auf den ersten Blick – ein einfältig-selbstgefälliger Knilch, hört auf den Namen Steve Harrington, ist eine der Hauptfiguren aus der Netflixserie „Stranger Things“ und nicht wie Djo, der hier in Berlin ein Konzert gibt, Popstar.

 

Stranger Things“-Star als Streaming-Milliardär

Doch Steve Harrington und Djo haben auch einiges gemeinsam. Beide sind ein Mädchenschwarm – und hinter beiden verbirgt sich Joe Keery. Obwohl der 33-Jährige, der aus Newburyport, Massachusetts, stammt, es unter seinem Künstlernamen Djo mit dem Song „End of Beginning“ auf Spotify auf die unfassbare Zahl von 1,7 Milliarden Streams gebracht hat, dürften ihn die meisten trotzdem nach wie vor als Steve Harrington aus „Stranger Things“ kennen.

Allerdings hat Joe Keery schon Musik gemacht, bevor seine Schauspielkarriere durch die Rolle in dem Netflix-Hit explodierte. Damals spielte er in Chicago in der Psych-Rock-Band Post Animal. Und es gehört zu den schönen Gesten des Abends in Berlin, dass er seine ehemalige Band für das Konzert als Vorgruppe gebucht hat.

„Stranger Things“-Finale in drei Etappen

Natürlich ist der Auftritt ausverkauft. Joe Keery muss sich also keine Sorgen machen, was kommt, wenn er bald seinen Job als Steve Harrington los ist. In dieser Woche startet die fünfte und letzte Staffel von „Stranger Things“: Die ersten vier Episoden werden am 27. November veröffentlicht, die Folgen fünf bis sieben gibt es am 26. Dezember zu sehen, das Serienfinale läuft am 1. Januar 2026. Selbst wenn er nie wieder einen Job als Schauspieler bekommen würde, weil ihn alle für Steve Harrington halten, hätte er mit seiner zweiten Karriere als Musiker ausgesorgt.

Djo aka Joe Keery auf der Konzertbühne Foto: IMAGO/Gonzales Photo

Er bekommt aber selbstverständlich jede Menge Rollenangebote – inzwischen auch welche, bei denen er seine Begeisterung für sperrigen Indierock mit der Schauspielerei verbinden darf. Zum Beispiel in dem Film „Pavements“, der ein Mix aus Biopic, Konzertfilm und Mockumentary ist. Das Filmexperiment von Alex Ross Perry feierte im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere, hat bisher aber trotzdem immer noch keinen deutschen Verleih gefunden. Joe Keery spielt darin Stephen Malkmus, den Sänger und Gitarristen der stilprägenden Indierockband Pavement. Außerdem ist er im Videoclip zur aktuellen Single „Loser“ der Band Tame Impala in der Hauptrolle zu sehen.

Auch FInn Wolfhard und Maya Hawke machen Musik

Keery ist nicht der einzige „Stranger Things“-Star, der nebenher eine Musikkarriere gestartet hat: Ein paar Wochen nach der Djo-Show ist Finn Wolfhard, der in der Serie Mike Wheeler spielt, mit seinem Debütalbum „Happy Birthday“ ebenfalls in Berlin zu Gast – allerdings in einem kleineren Club als sein Kollege. Maya Hawke (Robyn Buckley) hat nicht nur bereits drei Alben veröffentlicht und und hatte mit der knuffigen Nummer „Missing Out“ sogar einen kleinen Indie-Hit.

Tatsächlich ist die Frage, wer von den „Stranger Things“-Stars noch keine Musik veröffentlicht hat, schneller beantwortet, als die, wer schon mal Musik veröffentlicht hat. Von Millie Bobby Brown findet sich zwar nichts, aber vielleicht vergeht einem ja die Lust darauf, Musik zu machen, wenn man mit dem Sohn von Jon Bon Jovi verheiratet ist.

Joe Kerry mit Maya Hawke und Gaten Matarazzo in der fünften Staffel von „Stranger Things“ Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2025

Ob die Musik von Djo auch so durch die Decke gegangen wäre, wenn er nicht in „Stranger Things“ mitgespielt hätte, weiß niemand. Bestimmt hat es aber geholfen, dass durch Djos schluffig-sanften Superhit „End of Beginning“ ein 80s-Vibe schimmert, der gut zu der Serie passt, die ihn berühmt gemacht hat. Aber dass der Refrain wunderbar zum Abschied von Stranger Things“ passt, ist natürlich Zufall: „I wave goodbye to the end of the beginning“ – Ich winke dem Ende des Anfangs zum Abschied zu.

Joe Keery und das „Stranger Things“-Finale

Person
 Joe Keery (33) ist Musiker und Schauspieler. Mit der Band Post Animal hat er mehrere Alben veröffentlicht, bevor er seine Solokarriere gestartet hat. Neben „Stranger Things“ hat er zum Beispiel auch in der fünften Staffel der Serie „Fargo“ mitgespielt. Gerüchten zu Folge soll er in dem Film „Spider-Man: Brand New Day“ die Rolle Harry Osborns übernehmen.

Serie
 Die finale Staffel des Netflix-Hits „Stranger Things“ wird in drei Schritten veröffentlicht: Die ersten vier Folgen sind am 27. November erschienen. Die Episoden fünf bis sieben folgen am 26. Dezember, die achte Folge gibt es am 1. Januar zu sehen.

