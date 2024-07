Was bringt der Juli? Wir stellen die elf interessantesten TV-Serien vor, die bei Streamingdiensten wie Netflix, Apple TV+, Disney+, Amazon Prime Video und Co. starten.

1. Grey’s Anatomy 20

Keine Krankenhausserie bringt es auf mehr Staffeln und Episoden als diese, die im fiktiven Seattle Grace Hospital spielt. Und schon vor dem Start der 20. Staffel wurde die Serie, in deren Mittelpunkt immer wieder neue Assistenzärzte stehen, um eine weitere Staffel verlängert. Und weil „Grey’s Anatomy“ so erfolgreich ist, darf man sich in Deutschland entscheiden, ob man ab 1. Juli bei Disney+ oder Joyn streamt oder lieber erst ab 8. Juli bei Pro Sieben einschaltet. Disney+ und Joyn, 1. Juli

2. Sunny

Suzie ist eine Amerikanerin, die zwar seit einigen Jahren im japanischen Kyoto lebt, sich aber weigert, die Sprache zu lernen. Nachdem ihr Mann und Sohn bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen zu sein scheinen, befindet sie sich noch in der wütenden Trauerphase. Den etwas unförmigen Roboter namens Sunny, den ihr die Elektronikfirma, in der ihr Mann gearbeitet hat, überlässt, will sie zunächst gar nicht annehmen. Doch dann werden die beiden zu Verbündeten, nachdem sich herausstellt, dass Suzies Mann über seine wahre Tätigkeit gelogen hat. „Sunny“ ist eine wunderbare Mischung aus Science-Fiction, Thriller, Familiendrama und düsterer Komödie. Apple TV+, 10. Juli

3. Under the Bridge

Die kanadische Autorin Rebecca Godfrey (1967–2022) hat ein viel beachtetes Sachbuch über einen Kriminalfall geschrieben: Ein 14-jähriges Mädchen verschwindet im Jahr 1997 auf dem Weg zu einer Party und kehrt nie mehr nach Hause zurück. Die True-Crime-Serie erzählt nun die Geschichte aus der Perspektive Godfreys, die von Riley Keough („Daisy Jones & The Six“) gespielt wird. Disney+, 10. Juli

4. Master of the House

Der Aufstieg und Fall von Familiendynastien und die intriganten Spiele, die diese mal zusammenschweißen, mal auseinanderreißen, sind ein Lieblingsthema des Qualitätsfernsehens: von „Succession“ bis „Die Zweiflers“. Im thailändischen Netflix-Original „Master of the House“ stürzt der Tod eines Patriarchen, der kurz zuvor eine Haushälterin geheiratet hat, eine Familie ins Chaos. Netflix, 18. Juli

5. Cobra Kai 6

Fans der Martial-Arts-Dramedy-Serie, die eigentlich ein Ableger der Filmreihe „Karate Kid“ ist, müssen stark sein: Nach der sechsten Staffel ist nun Schluss. Allerdings gibt es offenbar bereits Pläne für weitere Spin-off-Filme und -Serien. Netflix, 18. Juli

6. Lady in the Lake

Maddie Schwartz (Natalie Portman) lebt im Baltimore der frühen 1960er Jahre. Sie ist ihres biederen Upperclass-Lebens als jüdische Ehefrau überdrüssig und will als Journalistin die Morde an einem Mädchen und einer Frau aufklären. „Lady in the Lake“ ist ein erschütterndes, mit vielen Parallelmontagen erzähltes Krimidrama. Und obwohl die Miniserie nach dem Roman von Laura Lippman deutlich macht, wie schwer es war, sich als jüdische Frau in den Sechzigern in einer Männerwelt zu behaupten, führt sie noch eindrücklicher vor, wie unerträglich die Situation damals für eine schlaue schwarze Frau wie die Barkeeperin Cleo Sherwood (Moses Ingram) war, die als Ich-Erzählerin mit Maddie Schwartz darum streitet, wer hier die Hauptfigur ist. Apple TV+, 19. Juli

7. Those About To Die

Vergesst „Ben Hur“, hier kommt Roland Emmerich! Als Produzent und Regisseur (zusammen mit Marco Kreuzpaintner) entführt er uns in dem Historiendrama „Those About to Die“ ins Jahr 79 nach Christus und ins antike Rom. Weil es damals weder Streamingdienste, kein Instagram und keine Playstations gab, amüsiert man sich damals in der reichsten Stadt der Welt bei Wagenrennen oder Tier- und Gladiatorenkämpfen. Inmitten des Spektakels thront Anthony Hopkins als Kaiser Vespasian. In weiteren Rollen sind zum Beispiel Iwan Rheon („Game of Thrones“) und Emilio Sakraya („60 Minuten“) zu sehen. Prime Video, 19. Juli

8. The Veil

Ein wenig erinnert die Grundkonstellation von „The Veil“ an die großartige Serie „Killing Eve“: Zwei Frauen reisen von Istanbul nach Paris und London. Die eine jagt die andere. Doch wer bei diesem Katz-und-Maus-Spiel Jägerin und Gejagte ist, ist nicht immer klar. Fest steht nur, dass es darum geht, eine Katastrophe zu verhindern. Die Hauptrollen in dem Spionagethriller spielen Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale“) und Yumna Marwan („Little Birds“). Disney+, 24. Juli

9. Time Bandits

Dass wir das noch erleben dürfen! Terry Gilliams kurioser Film „Time Bandits“ aus dem Jahr 1981 wird zur Vorlage für eine Serie. Wie der schrill-komische Science-Fiction-Klassiker erzählt die Serie von einem elfjährigen History-Nerd, der sich einer abenteuerlichen Gruppe anschließt, die durch Zeit und Raum reist. Angeführt wird dieser Fantasytrupp von Penelope, die von Lisa Kudrow („Friends“) gespielt wird. Apple TV+, 24. Juli

10. The Decameron

Giovanni Boccaccios Novellensammlung „Il Decamerone“, die aus dem 14. Jahrhundert stammt und aus der Zeit der Pest erzählt, wurde schon oft verfilmt –1971 etwa von Pier Paolo Pasolini. Nun hat Netflix den Stoff Kathleen Jordan anvertraut, die zuvor für die Serie „Teenage Bounty Hunters“ verantwortlich war. Vom Überleben in Zeiten einer Pandemie erzählt sie nun mit Darstellerinnen und Darstellern wie Zosia Mamet, Tony Hale oder Saoirse-Monica Jackson. Netflix, 25. Juli

11. Kleo 2

Die Spionin, die aus dem Kalten Krieg kam, betreibt weiterhin ihre ganz eigene Art von Vergangenheitsbewältigung. In der zweiten Staffel der Serie führt es die ehemalige Stasikillerin Kleo (Jella Haase) von Berlin über Belgrad bis nach Moskau. Netflix, 25. Juli

