Was bringt der Oktober? Wir stellen die zwölf interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. The Last Days of the Space Age

Australien im Jahr 1979: Ausgerechnet als in der Stadt Perth die Vorbereitungen für den „Miss Universe“-Wettbewerb laufen, stürzt ganz in der Nähe die US-Raumstation Skylab ab – und dann droht auch noch ein Stromausfall dafür zu sorgen, dass in der gesamten Region das Licht ausgeht. Radha Mitchell und Jesse Spencer sind die Stars in dem achtteiligen Drama. Disney+, 2. Oktober

2. Ich bin Dagobert

Bevor Arno Funke zum Trash-Star wurde und beim Dschungelcamp oder beim „Perfekten Promi-Dinner“ mitmachte, erpresste er unter dem Pseudonym Dagobert Kaufhäuser. In dem Sechsteiler „Ich bin Dagobert“ spielt Friedrich Mücke den Mann, der Anfang der 90er Jahre die deutsche Polizei in Atem hielt. RTL+, 2. Oktober

3. Where’s Wanda?

Apple TV+ lässt in seiner ersten deutschen Eigenproduktion das Ehepaar Klatt (Heike Makatsch und Axel Stein) nach seiner verschwundenen 17-jährigen Tochter Wanda (Lea Drinda) suchen und macht daraus nicht etwa ein Mysterydrama, sondern eine Farce: Weil sie letztlich alle Nachbarn verdächtig finden, werden die Klatts zu Überwachungsspezialisten. Mit dabei: Devid Striesow und Joachim Król. Apple TV+, 2. Oktober

4. Made in Germany

Ani muss wütend mitansehen, wie ihr Vater auf dem Gewerbeaufsichtsamt als „Schlitzauge“ beschimpft wird. Die Halb-Jamaikanerin Jamila hasst es, wenn Jungs in ihr eine exotische Frucht sehen. Das schwarze Model Coumba wittert als Kopftuchträgerin auf dem von Diversität besessenen Werbemarkt ihre Chance. Die Serie „Made in Germany“, bei der Profis und Laien gemeinsam vor der Kamera stehen, erzählt die Geschichten von Menschen wie Ani, Jamila und Coumba, die in Berlin zwischen den Kulturen ihren Platz suchen. ARD-Mediathek, 4. Oktober

Szene aus „Made in Germany“ Foto: ARD Degeto/Iga Drobisz

5. The Franchise

Sam Mendes („American Beauty“) macht sich in dieser Satire über die Superhelden-Manie lustig. „The Franchise“ blickt hinter die Kulissen einer fiktiven Blockbuster-Produktion. Zum Filmteam gehört neben Himesh Patel („Tenet“) auch Daniel Brühl. Sky, 9. Oktober

6. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Wer bei der Videospiele-Adaption auf ein Wiedersehen mit Angelina Jolie oder Alicia Vikander in der Rolle der abenteuerlustigen Grabräuberin Lara Croft hofft, wird enttäuscht. Netflix erweitert mit „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ das Franchise um das Action-Adventure-Spiel, das es seit 1996 gibt, jetzt um eine Animationsserie. Netflix, 10. Oktober

7. Joan

„Game of Thrones“ trifft auf „Breaking Bad“: Sophie Turner, besser bekannt als Sansa Stark, spielt in dem sechsteiligen Krimidrama im London der 1980er Jahre eine Frau, die sich von einer Hausfrau und Mutter zu einer Juwelendiebin und einem kriminellen Mastermind verwandelt. Die Serie beruht auf der Autobiografie Joan Hanningtons, die sich damit brüstet, die berüchtigtste Kriminelle Großbritanniens gewesen zu sein. Magenta TV, 10. Oktober

8. Citadel: Diana

Nachdem die internationale Spionagethriller-Serie „Citadel“ 2023 für Aufsehen gesorgt hat, starten jetzt nach und nach die verschiedenen Ableger. Nach „Citadel: Diana“ mit Matilda De Angelis in der Titelrolle folgt dann am 7. November „Citadel: Honey Bunny“ mit Samantha Ruth Prabhu. Prime Video, 10. Oktober

9. Disclaimer

Alfonso Cuarón („Children Of Men“, „Gravity“) macht Cate Blanchett zur erfolgreichen Dokumentarfilmerin Catherine, Sacha Baron Cohen zu ihrem mindestens genauso erfolgreichen Ehemann Robert und Kevin Kline zum ehemaligen Lehrer Stephen, der in der Schublade seiner toten Frau ein Manuskript für ein Buch findet, das ein Geheimnis in Catherines Vergangenheit an die Öffentlichkeit zerrt. Das Ergebnis ist ein Psychothriller-Puzzle, das auf einem Roman von Renée Knight beruht. Apple TV+, 11. Oktober

10. Love Sucks

Wer „Buffy – Im Bann der Dämonen“, „Twilight“ oder „Vampire Diaries“ kennt, weiß, was einen bei „Love Sucks“ erwartet: Eine Mischung aus Coming-of-Age-Drama, Lovestory und Fantasyspektakel. In der deutschen Variante des Stoffs verlieben sich Damian Hardung als Vampir und Havana Joy als Vampirjägerin ineinander. ZDF-Mediathek, 11. Oktober

11. KEKs

Der Streamingdienst Joyn wagt sich auf den Schulhof: Die Comedyserie folgt Younes, der von Hannover nach Hamburg zieht, in einer Brennpunktschule landet und mehr oder weniger freiwillig Teil einer Loser-Gang wird. Joyn, 16. Oktober

„KEKs“-Cast: Aaron Maldonado Morales, Vito Sack, David Ali Rashed und Manal Raga a Sabit (von links) Foto: Joyn/Marc Rehbeck

12. Achtsam Morden

Karsten Dusses „Achtsam Morden“-Bestseller sind eigentlich der Stoff, aus dem sonst TV-Krimis des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gemacht sind. Doch diesmal hat Netflix zugeschlagen und lässt nun Tom Schilling den Top-Anwalt Björn Diemel spielen, der unverhofft zum Mörder wird. Netflix, 31. Oktober