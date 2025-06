Der Streamingdienst Netflix hat die Veröffentlichungsdaten für die letzten Folgen seines Mystery-Welterfolgs „Stranger Things“ bekanntgegeben.

Dem am Sonntag veröffentlichten Trailer zufolge wird die finale fünfte Staffel in drei Abschnitten veröffentlicht. „Volume 1“ gibt es ab dem 26. November zu sehen, „Volume 2“ ab Weihnachten. Das Finale schließlich ist für Silvester angekündigt - wie auch die anderen Startdaten jeweils um 17 Uhr nach „Pacific Time“, also der Zeitzone im Westen Amerikas. Entsprechend ist der Ausstrahlungszeitpunkt in der mitteleuropäischen Zeitzone acht Stunden später. Netflix zufolge sollen die Folgen weltweit zeitgleich abrufbar sein.

Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien

„Stranger Things“ ist eine der erfolgreichsten englischsprachigen Serien im Angebot des Streamingdienstes und hat sich seit der ersten Staffel zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt. Um zu erfahren, wie in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins der Kampf gegen das Böse aus einer unheimlichen Schattenwelt ausgeht, müssen Fans bereits seit langem warten: Staffel vier lief 2022 über die Bildschirme. Der monatelange Autorenstreik in Hollywood im darauffolgenden Jahr brachte die Produktion der letzten Staffel zum Erliegen.

Netflix veröffentlichte am Sonntag die Ausstrahlungsdaten im Rahmen seines Tudum-Events. Der Trailer blickt zunächst mit einem Zusammenschnitt zurück und bietet dann auch einen kleinen Vorgeschmack auf einen spannungsreichen Serienabschluss. Mit dabei ist die mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Protagonistin Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown. Auch jeweils kurz zu sehen sind weitere Stars der Serie wie Finn Wolfhard, Noah Schnapp, David Harbour und Winona Ryder.