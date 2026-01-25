Streamingdienste etwa aus den USA verdienen hierzulande viel Geld. Dafür sollen sie auch investieren, meint die Bundesregierung. Doch wie lassen sich Netflix und Co. dazu bringen?
Berlin - Sollen große Streaming-Dienste wie Netflix zu Investitionen in Deutschland verpflichtet werden? Darum ringen derzeit insbesondere das Finanzministerium von Lars Klingbeil (SPD) und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos). Während Klingbeil den ausländischen Diensten Vorgaben machen will, setzt Weimer auf Freiwilligkeit, wie beide Seiten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.