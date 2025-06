Was bringt der neue Monat? Wir stellen hier die zwölf interessantesten Streaming-Serien vor.

1. Stick

Zwar ist diese Tragikomödie nicht immer originell, wenn sie Roadmovie, Sport-, Coming-of-Age- und Familiendrama vermengt, und manchmal sogar unfreiwillig komisch, wenn sie einem mit Songs von Thin Lizzy oder AC/DC weismachen will, dass Golfen ein cooler Trendsport ist. Doch der oft unterschätzte Owen Wilson macht in der Rolle des heruntergekommener Golfers Pryce Cahill, der konsequent das Trauma leugnet, dass ihn einst seine Karriere gekostet hat, seinen Job so gut, dass das nicht weiter stört. Apple TV+, 4. Juni

2. Rise of the Raven

Man kann sich diese Eventserie wie ein „Game of Thrones“ ohne Drachen oder White Walker vorstellen: Im Mittelpunkt des abenteuerlichen Epos’ steht der ungarische Feldherr Janos Hunyadi, der im 15. Jahrhundert Europa gegen die osmanischen Invasoren verteidigen will. MagentaTV, 5. Juni

3. Fubar

Arnold Schwarzenegger darf immer noch nicht in den Ruhestand gehen. Nachdem die erste Staffel der brachialen Action-Komödie „Fubar“ die Netflix-Abonnenten an die Bildschirme gelockt hat, muss er nun noch einmal den CIA-Agenten Luke Brunner spielen, der, anstatt das Rentnerdasein genießen zu können, mit seiner Tochter Emma (Monica Barbaro) auf gefährliche Missionen geschickt wird. Netflix, 12. Juni

4. Elsbeth

Die schrullige New Yorker Anwältin Elsbeth Tascioni ist zurück: Carrie Preston war schon in der ersten Staffel des Ablegers des Gerichtsdramas „The Good Wife“ in der Titelrolle sensationell. Jetzt darf sie in einer weiteren Staffel wieder herrlich überdreht die besten Ideen aus „Columbo“ und „Unbreakable Kimmy Schmidt“ durcheinanderwirbeln. Sky/Wow, 14. Juni

5. Kaulitz & Kaulitz

Apropos schrullig: Auch die Reality-Soap über Deutschlands prominenteste Zwillinge geht in die zweite Runde. Und wem die erste Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ nicht schon extravagant-exaltiert genug war, dem verspricht der Netflix-Werbetext kühn: „Staffel 2 ist wie Staffel 1 auf Ecstasy!“ Netflix, 17. Juni

6. Solange wir lügen

Mal wieder eine Serie über die Reichen und Schönen und ihre dunklen Geheimnisse – diesmal verpackt in einen Young-Adult-Thriller. Die Serie beruht auf dem Bestsellerroman „We Were Liars“ (2014) und dem Prequel „Family of Liars“ (2022) der US-Autorin E. Lockhart und erzählt von den Sinclairs, die jeden Sommer auf einer privaten Insel verbringen und scheinbar ein perfektes Leben führen. Prime Video, 18. Juni

7. The Waterfront

Die Buckleys, von denen die Serie „The Waterfront“ erzählt, sind dagegen auf den ersten Blick alles andere als perfekt. Hinter dem Familiendrama steckt Kevin Williamson, der auch für die Serien „Dawson’s Creek“ und „The Vampire Diaries“ verantwortlich war. Als das Fischerei-Imperium der Buckleys in North Carolina zusammenzubrechen droht, beschließen diese, ihre Aktivitäten auf illegale Geschäfte auszuweiten. Mit dabei Maria Bello („A History Of Violence“ und Melissa Benoist („Supergirl“). Netflix, 19. Juni

8. Head over Heels

Südkorea kann auch Romantik: Die Highschool-Fantasyserie handelt von Seong-A (Cho Yi-hyun), einer Schamanin, die in die Zukunft sehen kann und die versucht, Bae Geun-Woo (Choo Young-woo), ihre erste große Liebe, vor dem schlimmen Schicksal, das ihr erwartet, zu bewahren. Prime Video, 23. Juni

9. Ironheart

Für alle, die nicht mitgezählt haben: „Ironheart“ ist schon die 14. Serie der Marvel Studios, die im Superhelden-Universum des Comic-Konzerns spielt. Im Mittelpunkt steht Riri Williams (Dominique Thome), die als eine Art Teenie-Version von Iron Man in einer Hightech-Rüstung Superschurken das Fürchten lehren will. Disney+, 25. Juni

10. The Bear

Bevor Jeremy Allen White im Oktober im Biopic „Deliver Me From Nowhere“ zu Bruce Springsteen wird, ist er in der vierten Staffel von „The Bear“erst einmal wieder Carmy Berzatto, der in Chicago ein Restaurant betreibt. Disney+, 26. Juni

11. Smoke

True-Crime-Fans kennen die Geschichte des Serien-Brandstifters John Leonard Orrs, die hier künstlerisch verfremdet nacherzählt wird, aus zahllosen Büchern, Serien, Filmen und Podcasts. Dennis Lehane erzählt hier nun kunstfertig verworren vom Brandermittler und Möchtegern-Schriftsteller Dave Gudson (Taron Egerton) und der Polizistin Michell Calderon (Jurnee Smollet), mit der er widerwillig gemeinsam auf die Jagd nach Brandstiftern gehen muss, und von Menschen, die alle verdächtig und irgendwie kaputt sind. Apple, 27. Juni

12. Squid Game

Die erste Staffel des südkoreanische Survival-Krimis wurde weltweit 1,65 Milliarden Stunden gestreamt. Mit der dritten Staffel endet die Serie, die ein Mix aus Thriller, Spielshow, Kapitalismuskritik und psychologischer Versuchsanordnung ist und schnell vom Geheimtipp zum größten Netflix-Hit wurde. Und die Frage lautet jetzt: Beschert das Finale dem Streamer einen neuen Rekord? Netflix, 27. Juni

