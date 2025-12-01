Neue Fortsetzungsgeschichten mit Smilla, Miss Sophie, Emily und Amadeus – und auch Taylor Swift wird Serienheldin: Diese Neustarts sollten Sie im Dezember nicht verpassen.

Zwar haben die ersten vier Episoden des „Stranger Things“-Finales dafür gesorgt, dass der November mit einem Knall zu Ende ging. Doch wer diese gleich am Stück geschaut hat, braucht jetzt etwas Geduld: Erst am 2. Weihnachtsfeiertag werden die nächsten drei Folgen veröffentlicht. Deshalb stellen wir hier elf weitere interessante Serien vor, die im Dezember bei Netflix, Prime Video und Co. starten.

1. Smillas Gespür für Schnee Sie haben das „Fräulein" aus dem Titel gestrichen und die Handlung in die Zukunft verlegt, doch im Kern folgt diese Serie weiterhin Peter Høegs Roman aus dem Jahr 1992: Die Wissenschaftlerin Smilla hat sich mit einem Nachbarsjungen angefreundet. Als dieser vom Dach des Wohnhauses stürzt, wird sein Tod der Ausgangspunkt eines verworrenen, mit viel esoterischer Mystik aufgeladenen Krimiplots, der in den Resten des ewigen Eises von Grönland endet – mit einer überforderten Filippa Coster-Waldau als Smilla und einem unterforderten Elyas M'Barek als deren Sidekick. Magenta TV, 1. Dezember

2. The Abandons

Kurt Sutter liebt Outlaw-Geschichten. Sein Seriendrama „Sons Of Anarchy“ (2008–2014, verfügbar bei Disney+), das Shakespeares „Hamlet“ in eine Story über die Machtkämpfe in einer Rockergang verwandelt hat, ist immer noch unbedingt sehenswert. Diesmal reiten seine Rebellen allerdings nicht auf Motorrädern, sondern auf Pferden: Im Western „The Abandons“ legt sich Lena Headey aus „Game of Thrones“ mit Gillian Anderson aus „Akte X“ an. Netflix, 4. Dezember

3. This City Is Ours

Noch mehr Shakespeare gefällig: Der Plot von „This City Is Ours“ erinnert an „König Lear“, aber auch an die großartige Serie „Mobland“. Die britische Gangsterserie erzählt von Michael Kavanagh (James Nelson-Joyce), der rechten Hand eines Drogenbosses in Liverpool, der dessen Nachfolge antreten will, sich aber gegen Konkurrenten durchsetzen muss. Sky/Wow, 4. Dezember

4. Little Disasters

Vier Frauen haben sich kennengelernt, als ihre Kinder zur Welt kamen, und sind seither enge Freundinnen. Doch als Jess (Diane Kruger), die in der Rolle als Hausfrau und perfekte Mutter aufzugehen scheint, mit ihrem am Kopf verletzten Kind in das Krankenhaus kommt, in dem Liz (Jo Joyner) Ärztin ist, wird deutlich, dass die Freundinnen nicht alles voneinander wissen. Paramount+, 11. Dezember

5. Queen Of Fucking Everything

„Breaking Bad“ auf Finnisch: Linda ist eine clevere Immobilienmaklerin, aber – nachdem sie von ihrem Mann betrogen wurde – pleite. Um sich ihren bisherigen Lebensstil in Helsinki weiterhin leisten zu können, beginnt sie eine kriminelle Karriere – und steigt schnell auf. ZDF Mediathek, 12. Dezember

6. The End Of An Era

Taylor Swifts „Eras Tour“ (2023–2024) hat zwei Milliarden US-Dollar eingespielt – so viel wie bisher noch keine andere Konzerttournee. Zeitgleich zum Konzertfilm „Taylor Swift – The Eras Tour – The Finale“ gibt es jetzt auch eine sechsteilige Dokuserie zu sehen, die hinter die Kulissen der Show blickt und auch einige private Einsichten ins Leben Taylor Swifts verspricht. Disney+, 12. Dezember

7. Fallout 2

Die Serienadaption des Videospiels „Fallout“ geht weiter. In der zweiten Staffel verschlägt es Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und The Ghoul (Walton Goggins) ins postapokalyptische Las Vegas. Prime Video, 17. Dezember

8. Emily in Paris 5

Achtung, Mogelpackung! Der Amerikanerin Emily (Lily Collins) ist Paris inzwischen zu klein geworden. Die Agentur Grateau schickt sie jetzt nach Italien – und sie darf sich zwischen Rom und Venedig auf neue berufliche Herausforderungen und Romanzen freuen. Netflix, 18. Dezember

9. Amadeus

Es ist schon ganz schön mutig, sich noch einmal an diesen Stoff heranzuwagen. Miloš Formans Film „Amadeus“ (1984), der ausgehend von Peter Shaffers Theaterstück Mozart auf eine ganz neue Art interpretierte, gewann damals acht Oscars. Ob die fünfteilige, opulent inszenierte Eventserie da mithalten kann? Sky/Wow, 21. Dezember

10. Miss Sophie – Same Procedure As Every Year

Ja, hier geht es um die Miss Sophie, die man aus dem Silvesterklassiker „Dinner for One“ kennt. Allerdings ist Sophie (Alicia von Rittberg) in dem Sechsteiler noch eine junge Frau, die nach einem Ehemann sucht – und mögliche Kandidaten auf ihren Landsitz einlädt – darunter Mr. Pommeroy (Moritz Bleibtreu), Mr. Winterbottom (Felix Lau) und Sir Toby (Jacob Matschenz). Prime Video, 22. Dezember

Miss Sophie – Same Procedure As Every Xear Foto: Prime Video

11. Schwarzes Gold

„Was sollen wir mit noch mehr Wagenschmiere?“, fragt der Viehzüchter (Tom Wlaschiha aus „Das Boot“), als sein Sohn im Jahr 1900 irgendwo in der Lüneburger Heide auf die Idee kommt, nach Öl zu bohren. Doch bald schon sind alle vom Ölfieber besessen. Und zu den ersten Opfern zählt in diesem ziemlich dick auftragenden Western die Familie von Johanna (Harriet Herbig-Matten aus „Maxton Hall“). ARD Mediathek , 22. Dezember

Schwarzes Gold Foto: NDR/Viktoria Grunjajew/Boris Lae

