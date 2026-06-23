Der Netto in Hildrizhausen hat noch gar nicht wieder geöffnet, da stehen schon die ersten Kundinnen und Kunden vor der Tür. Die Neugier ist groß. Nach Ladenöffnung um 7 Uhr ist der Parkplatz schnell gefüllt. „Ich mache heute extra Homeoffice, weil alle zum Netto gehen“, sagt eine junge Frau dazu. Ihren Namen nennt sie nicht. Aber so wie sie sind am Dienstagmorgen viele zum Einkaufsmarkt am Ortsrand gekommen. Knapp ein Jahr lang mussten die Hausemer zum Einkaufen auf Alternativen – ob am Dorfplatz oder in anderen Gemeinden – ausweichen. So lange war ihr heimischer Discounter für den Abriss und Neubau geschlossen.

Der neue Filialleiter Mutaz Altalaa hat mehrere Jahre Erfahrung im Unternehmen und leitete zuletzt einige Monate lang die Filiale in der Nähe des Stern-Centers in Sindelfingen. Er sei total begeistert von den netten Kunden, sagt er am Wiedereröffnungstag. „Ich komme selbst von einer Dorf-Filiale in Calw-Altburg.“ Daran fühle er sich erinnert. Er freue sich auf die Aufgabe als Filialleiter in Hildrizhausen. „Es läuft ganz gut an“, sagt er. Auch für die Eigentümerin des Gebäudes, in dem der Netto untergebracht ist, ist die Wiedereröffnung ein besonderer Moment: „Es ist noch etwas unwirklich“, sagt sie. Sie sei begeistert, dass die Leute schon vor Ladenöffnung gekommen seien, um einzukaufen.

Als Bürgermeister Matthias Schöck (parteilos) beim Neujahrsempfang im Januar 2025 eine mehrmonatige Schließung des Netto-Markts ankündigte, war die Aufregung groß. Viele befürchteten, ihren Zugang zu erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten zu verlieren. Zunächst war nur von „einigen Monaten“ Schließzeit die Rede, dann kam bald die Nachricht, dass der Markt erst im zweiten Quartal 2026 wiedereröffnen würde. Ein Provisorium, in dem der Einkaufsladen untergebracht werden könnte, wurde nicht realisiert.

Die Gemeinde organisierte damals gemeinsam mit dem DRK zwei Hilfsangebote – einen Fahrdienst mit acht freiwilligen Fahrern und die sogenannten Einkaufsengel, die für die Hausemer einkaufen gehen konnten. Beide Angebote wurden wenig angenommen. Die Verantwortlichen vermuten, dass die Leute im Ort sich untereinander geholfen haben.

Nach dem letzten Einkaufstag am 28. Juni 2025 wurde Anfang Juli mit dem Abriss begonnen. Bis auf die südliche Außenwand und die Anlieferung musste damals alles weichen. Von vorher 800 Quadratmetern wurde der Netto-Markt auf gut 1100 Quadratmeter erweitert. Besonders der Eingangsbereich wurde vergrößert, und der Backshop der Bäckereikette Sehne bekam seinen eigenen Eingang. Auch einen Cafébereich gibt es jetzt.

Netto-Filialleiter Mutaz Altalaa (links) und Verkaufsleiter Ömer Yesilay bei der Wiedereröffnung Foto: Julia Theermann

„Der neue Einkaufsmarkt ist meines Erachtens richtig schön geworden“, sagt Bürgermeister Schöck, der sich am Tag vor der Wiedereröffnung ein Bild vom Supermarkt gemacht hat. „Der Eingangsbereich, die breiteren Gänge und die höhere Decke wirken sehr einladend. Durch dieses Projekt wurde ein ganz wichtiges Ziel erreicht: die langfristige Absicherung der Nahversorgung unserer Bevölkerung.“

Trotz der Vergrößerung des Netto-Markts versichert die Eigentümerin: „Es stehen weiterhin 65 Parkplätze zur Verfügung.“ Eng wird es am Eröffnungstag dennoch immer wieder. Vereinzelt gibt es verbale Streits um Parkplätze.

Wer es dann aber in den klimatisierten Markt geschafft hat, der wird am Dienstag von Jose Luis Biedma von Sehne mit einer Probierplatte mit Butterbrot begrüßt. Bis Ende der Woche gibt es das Hausbrot im Angebot. Auch bei Netto selbst gibt es Lockangebote, um die Kunden wieder an den Laden zu binden. Neben zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel gibt es zumindest am ersten Öffnungstag für alle Kunden eine Rose zum Einkauf. Der Netto hat montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr geöffnet.