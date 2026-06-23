Netto eröffnet wieder Hildrizhausen auf den Beinen: Um 6.30 Uhr kamen die ersten Kunden
Nach einem Jahr Schließzeit hat der Netto-Discounter in Hildrizhausen wiedereröffnet. Das bietet der neue Supermarkt.
Nach einem Jahr Schließzeit hat der Netto-Discounter in Hildrizhausen wiedereröffnet. Das bietet der neue Supermarkt.
Der Netto in Hildrizhausen hat noch gar nicht wieder geöffnet, da stehen schon die ersten Kundinnen und Kunden vor der Tür. Die Neugier ist groß. Nach Ladenöffnung um 7 Uhr ist der Parkplatz schnell gefüllt. „Ich mache heute extra Homeoffice, weil alle zum Netto gehen“, sagt eine junge Frau dazu. Ihren Namen nennt sie nicht. Aber so wie sie sind am Dienstagmorgen viele zum Einkaufsmarkt am Ortsrand gekommen. Knapp ein Jahr lang mussten die Hausemer zum Einkaufen auf Alternativen – ob am Dorfplatz oder in anderen Gemeinden – ausweichen. So lange war ihr heimischer Discounter für den Abriss und Neubau geschlossen.