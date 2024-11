Was für ein Jammer: Nach einer sehr starken Leistung gegen den Tabellendritten muss sich der VfB Stuttgart am Ende mit 2:3 gegen die Frankfurter geschlagen geben. Hier die Reaktionen der Fans im Netz.

Gülay Alparslan 10.11.2024 - 20:51 Uhr

Was für ein dramatisches Spiel! Der VfB Stuttgart hat bis zur letzten Minute gekämpft, doch am Ende reichte es leider nicht. Unverdient verliert die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß mit 2:3 gegen Eintracht Frankfurt. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen.