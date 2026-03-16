Der Energiekonzern zählt inzwischen mehrere hundert Hackerangriffe täglich. Wie sich Deutschlands größter Stromnetzbetreiber gegen Angriffe wappnet.

dpa 16.03.2026 - 15:15 Uhr

Essen - Der Energiekonzern Eon sieht eine zunehmende Zahl von Cyberangriffen auf seine Energienetze. Mittlerweile seien täglich mehrere hundert Angriffe auf die Netzinfrastruktur zu verzeichnen, berichtete Vorstandsmitglied Thomas König im Austausch mit Journalisten. Im Vergleich zu vor fünf Jahren habe sich die Zahl damit verzehnfacht.