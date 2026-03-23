Sportwagenbauer Porsche untersagt ab April unter anderem die private Handynutzung im Werk während der Arbeitszeit. Die Reaktionen darauf auf Social Media sind gemischt.
23.03.2026 - 19:52 Uhr
Ab April gelten bei Porsche neue Regeln: Es kommt – wie bereits berichtet – zu einem Alkoholverbot auf dem gesamten Werksgelände des Stuttgarter Sportwagenherstellers, es gibt dabei nur kleine Ausnahmen. Wie unsere Zeitung kürzlich dann ebenfalls erfuhr, regelt Porsche auch den Umgang mit Handys und In‑Ear‑Geräten im Werk neu – was in den vergangenen Tagen auf Social Media zahlreiche Kommentare unter unseren Beiträgen hervorgerufen hat.