Der neue Tiefbahnhof Stuttgart 21 wird erneut nicht wie geplant in Betrieb gehen. Erst 2027 soll es soweit sein. Im Netz zeigen sich viele Nutzer wenig überrascht.
19.11.2025 - 16:38 Uhr
Stuttgart 21 kann nicht wie geplant in Betrieb gehen. Inzwischen haben sich viele Menschen in Deutschland an solche Meldungen über den neuen Tiefbahnhof gewöhnt. Das zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien, wo viele Nutzer wenig überrascht sind, dass es wieder nichts wird mit dem geplanten Start des Großprojekts der Deutschen Bahn. Für Stuttgart 21 haben viele nur noch Spott und Häme übrig.