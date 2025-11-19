Der neue Tiefbahnhof Stuttgart 21 wird erneut nicht wie geplant in Betrieb gehen. Erst 2027 soll es soweit sein. Im Netz zeigen sich viele Nutzer wenig überrascht.

Stuttgart 21 kann nicht wie geplant in Betrieb gehen. Inzwischen haben sich viele Menschen in Deutschland an solche Meldungen über den neuen Tiefbahnhof gewöhnt. Das zeigt auch ein Blick in die sozialen Medien, wo viele Nutzer wenig überrascht sind, dass es wieder nichts wird mit dem geplanten Start des Großprojekts der Deutschen Bahn. Für Stuttgart 21 haben viele nur noch Spott und Häme übrig.

Einige Kommentare vergleichen den verschobenen Start mit dem sehnsüchtigen Warten auf das seit langem angekündigte Videospiel „GTA VI“, wie dieser X-Nutzer:

Ein anderer Nutzer auf der Plattform sieht die Bahn auf dem Weg dahin, das zu schaffen, was eigentlich das Ziel der Gegner des Projekts war:

Andere fragen sich angesichts der vielen Verspätungs-Meldungen, wie oft die Inbetriebnahme des Bahnhofs bereits verschoben wurde, wie etwa dieser Reddit-Nutzer:

Auch die Verknüpfungen mit dem Namen des Projekts lassen im Netz wilde, nicht ernst gemeinte Theorien entstehen:

Wofür die Zahl 21 im Namen neben der wahren Bedeutung „21. Jahrhundert“, noch stehen könnte? Dieser X-Nutzer hat eine Idee:

Ein weiterer Nutzer berichtet von seinem 90-jährigen Vater, der offenbar vor seinem Tod unbedingt noch den neuen Bahnhof begutachten möchte – was ihm auch dieses Jahr wieder verwehrt wird:

Und dann gibt es noch jene, die ganz radikale Lösungen ins Spiel bringen:

Bleibt nur die Frage, ob der Start von Stuttgart 21 dann im Jahr 2027 klappt? Sollte die Inbetriebnahme erneut verschoben werden, sind Kommentare wie oben genannte garantiert. Aber vielleicht können sich dann viele Leidtragende wenigstens mit dem bis dahin veröffentlichten Videospiel „GTA VI“ trösten.