Julian Nagelsmann startet mit einer historischen Pleite in die WM-Quali. Der Traum vom Titel wackelt früh – so reagieren die Fans im Netz.

Ein ernüchternder Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team unterliegt zum Start der WM-Qualifikation überraschend deutlich mit 0:2 gegen starke Slowaken. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich viel vorgenommen, doch auf dem Platz blieb vieles Stückwerk. Anstelle von Dominanz und Spielfreude setzte sich die kompakte und disziplinierte Mannschaft von Francesco Calzona durch und sorgte für einen Dämpfer der deutschen Titelträume. Der Fehlstart wirft früh Fragen auf, entsprechend scharf fallen die Reaktionen der Fans auf X (ehemals Twitter) aus.

Dieser Fan nimmt vor allem die Mannschaft in die Pflicht und spekuliert augenzwinkernd über den Inhalt des Zettels, den Nagelsmann David Raum übergeben hat.

Auch dieser Fan lässt Bundestrainer Nagelsmann in einem fiktiven Wutausbruch selbst zu Wort kommen.

Die Kritik richtet sich aber nicht nur gegen das Team, sondern trifft auch Bundestrainer Nagelsmann, der bei diesem Fan ins Kreuzfeuer gerät.

Dieser Fan reagiert mit Sarkasmus auf die verpasste Chance und sieht darin fast schon einen Vorteil.

Auch VfB-Torjäger Woltemade musste viel Kritik einstecken

Am 7. September steht das nächste WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf dem Programm. Um das Ruder noch herumzureißen und die Weichen für eine erfolgreiche Qualifikation zu stellen, muss die Mannschaft von Julian Nagelsmann deutlich an Spielqualität zulegen.