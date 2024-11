Die Berliner Ampel ist am Ende, in der unpopulären Regierungskoalition kommt es zum endgültigen Bruch. In sozialen Medien wie X wird das Satire-Potential nach den zahlreichen Wutreden sofort erkannt – eine Auswahl.

Sascha Maier 07.11.2024 - 11:42 Uhr

Die Berliner Ampel-Regierung ist Geschichte. Am Mittwochabend kam es zum Bruch in der unpopulären Regierungskoalition, Bundeskanzler Scholz bat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (beide SPD), Finanzminister Christian Linder (FDP) zu entlassen, dann nahmen die Dinge ihren Lauf: Lindner fordert alle FDP-Minister zum geschlossenen Rücktritt auf. Verkehrsminister Volker Wissing rebelliert, verkündet seinen Parteiaustritt und will Minister bleiben. Flankiert wird das Geschehen von Wutreden aller Akteure in Regierungsverantwortung; gefundenes Fressen für soziale Netzwerke wie X, ehemals Twitter, wo die Meme-Produktion auf Hochtouren läuft.