Der VfB Stuttgart hat am Samstag einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann am Nachmittag mit 2:1 (1:0) gegen Holstein Kiel. Die Tore für den VfB erzielten Deniz Undav und El Bilal Touré.

Auf X fieberten die VfB-Fans mit ihrer Mannschaft mit – und durften sich bereits vor dem Anpfiff über das erste Highlight freuen. Denn die Ultras des Commando Cannstatt zeigten eine Choreo. Umgeben von einem Fahnenmeer stand auf einem Spruchband geschrieben: „Der ganze wilde Süden, strahlt in Weiß und Rot“.

Lesen Sie auch

Bis zum ersten Highlight des Spiels mussten sich die Fans jedoch gedulden. Der VfB hatte zwar in der Anfangsphase mehr vom Spiel, zwingende Chancen blieben aber aus – bis zur 19. Minute. Dann vollendete Deniz Undav einen Konter gekonnt per Lupfer zur Führung. Die Fans waren von dem schön herausgespielten Tor begeistert.

In der Folge hatte der VfB Chancen, verpasste es jedoch auf 2:0 zu stellen – und bekam kurz vor der Pause fast die Quittung. Zweimal wurde es vor dem Kasten von Alexander Nübel brenzlig. Die Fans erinnerten an den Meister Bayer Leverkusen, der Anfang Oktober eine sichergeglaubte 2:0-Führung gegen Holstein Kiel noch verspielt hatte.

Als Angelo Stiller in der 43. Minute die nächste gute Chance auf das 2:0 liegen ließ, machte sich Frust breit.

Für Aufregung sorgten auch die ungefährlichen Ecken auf den kurzen Pfosten.

Das Nörgeln nahm erst in der 61. Minute ein Ende, als El Bilal Touré einfach mal aus der Distanz abzog und mit einem strammen Schuss ins rechte obere Eck sehenswert zum 2:0 erhöhte – und die Fans zum zweiten Mal an diesem Tag jubeln ließ.

Die Freude wehrte jedoch nicht lang. In der 66. Minute sah Jeff Chabot die zweite Gelbe Karte – wegen Meckerns. Gerechte Strafe oder zu hart? Die VfB-Fans waren sich uneins.

In der Schlussphase wurde es dann noch mal richtig spannend. Holstein Kiel traf in der 84. Minute in Person von Armin Gigović und verkürzte auf 2:1. Die VfB-Fans waren bedient...

... konnten sich aber immerhin wenige Minuten später über einen Platzverweis auf der anderen Seite freuen. Kiel-Stürmer Fiete Arp sah nach einem Foul an Josha Vagnoman die Gelb-Rote-Karte. Schadenfreude bei den VfB-Fans...

... deren Nervenkostüm in der 92. Minute noch mal bis aufs Äußerte strapaziert wurde als Kiel-Stürmer Machino frei zum Kopfball kam und den Ball nur Zentimeter am Pfosten vorbei köpfte.

Kurze Zeit später war dann Schluss – und der Gros der VfB-Fans erleichtert sowie zufrieden.

Weiter geht es für den VfB am Dienstag (20.45 Uhr). Dann trifft die Mannschaft von Sebastian Hoeneß im DFB-Pokal auf den 1. FC Kaiserslautern.