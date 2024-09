Erster Sieg der Saison – zwei grundverschiedene Halbzeiten. Der VfB Stuttgart macht es seinen Fans nicht gerade leicht. Wir haben die Reaktionen zum 3:1-Auswärtserfolg in Gladbach.

Der VfB Stuttgart hat seinen ersten Sieg in der noch jungen Saison eingefahren. Mit 3:1 konnte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß einen Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach einfahren.

Und dieses Spiel verlangte den Fans so einiges ab. In der ersten Halbzeit pfui, in der zweiten Halbzeit hui, aber erstmal der Reihe nach:

Vor der Partie feierten die Stuttgarter Fans bereits ihre Champions-League-Teilnahme (am Dienstag geht es ja gleich gegen ein gewisses Real Madrid).

Spielerisch war es zu Beginn eher Magerkost, doch auf Deniz Undav ist halt Verlass, und nach gut 20 Minuten hieß es 1:0 für die Schwaben.

Manch einem schwante da schon Schlimmes:

Diese Befürchtung schien sich dann auch noch zu bewahrheiten. Kurze Zeit später kam Gladbach zum Ausgleich, der VfB schwamm in der Folge teilweise komplett. Und die Reaktionen der Fans:

Auch Demirovic und Rieder bekamen ihr Fett weg.

Doch dann kam die 58. Minute – und gerade diese beiden sorgten für ein Traumtor:

Und die beiden sorgten dann auch vier Minuten später für die Entscheidung.

Manch einer freut sich, dass er nicht auf der Trainerbank des VfB sitzt.

Ein anderer macht sich in den Untiefen von X auf die Suche:

Ob der Sky-Moderator ins Phrasenschwein eingezahlt hat?

Demirovic hat’s allen gezeigt.

Die Stuttgarter Bank war natürlich auch nicht ohne.

Und Führich sorgte fast für die endgültige Entscheidung, scheiterte aber am Pfosten. Müssen wir uns Sorgen machen?

Das Social Media-Team des VfB war wohl auch noch etwas siegestrunken.

Am Ende stand ein verdienter 3:1-Sieg – und da können wir nur zustimmen:

Nun geht es am Dienstag zur Kür beim amtierenden Champions League-Sieger.

Am Sonntag ruft dann die – ebenfalls nicht ganz so einfache – Pflicht, wenn Borussia Dortmund in der MHP-Arena gastiert.