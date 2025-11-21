DAZN geht beim Rechtepoker für die Champions League leer aus, dafür übernehmen Paramount und Amazon. Im Netz wird gerechnet, was das den Fußballfan kostet.
21.11.2025 - 10:24 Uhr
Die Neuregelung der Rechtevergabe für die Fußball-Champions League bringt die Fans gehörig ins Schwitzen. Für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 hat die Uefa die Übertragungsrechte an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Der Digitalsender DAZN, der bisher die meisten Spiele gezeigt hatte, geht hingegen leer aus und sichert sich lediglich das Euro-League-Paket.